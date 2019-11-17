Son dakika! Fenerbahçe'den Adnan Kovacevic hamlesi
Son dakika haberi: Fenebahçe eski yıldızı Simon Kjaer için bastırıyor ama bir yandan da alternatifleri de yakından takip ediyor. Önceki akşam Bosna’nın İtalya’yla oynadığı karşılaşmada 26 yaşındaki Boşnak savunmacı Adnan Kovacevic canlı izlendi.
Ara transferde kadrosuna mutlaka bir stoper kazandıracak olan Fenerbahçe, Kjaer’e odaklı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ancak teknik ekip bu konuda temkinli ve alternatiflerini de hazır tutuyor. Bu doğrultuda Bosna Milli Takımı forması giyen Adnan Kovacevic yakın takip altına alındı. Polonya Ligi’nde Korona Kielce’de oynayan ve son dönemdeki performansıyla Bosna’nın direkt 11 oyuncusu haline gelen 26 yaşındaki stoper göz hapsinde. Scout ekibinin önceki akşam Bosna ile İtalya arasında oynanan karşılaşmada oyuncuyu izlettirdiği bildirildi. Milli arayı bu anlamda fırsat olarak değerlendiren Fenerbahçe Oyuncu İzleme departmanının aynı zamanda farklı ülkelerde oynanan milli maçlarda da oyuncu portföyünü geliştirmek adına maçlar izlediği ifade edildi.
Sözleşmesi bitiyor
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kovacevic’in ara transferde çok uygun bir maliyetle takıma kazandırılması gündemde. Fenerbahçe bu transferde Kjaer’in durumuna göre hareket edecek.
Kjaer işini kendisi çözecek
Kiralık olarak büyük umutlarla gittiği Atalanta’da sadece 5 maça çıkabilen ve oynayamamaktan şikayetçi olan Simon Kjaer, İtalyan kulübünün yönetimi ile bizzat görüşecek. Fenerbahçe’ye dönmek isteyen Kjaer, Atalanta’nın kiralık sözleşmeyi feshetmesini istiyor. Eğer Serie A ekibi bunu yaparsa, sportif direktör Comolli de Sevilla cephesi ile görüşüp, Kjaer’i Fenerbahçe’ye getirecek. 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin Sevilla ile sözleşmesi ise 2021’de bitiyor.
Ömer Necati Albayrak
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