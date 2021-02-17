Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük transfer bombası olan Mesut Özil, Sarı-Lacivertli formayla şimdiden fark yaratmaya başladı. Artık ilk 11'deki yerini bırakmayacak olan dünyaca ünlü yıldız, yeteneklerinin yanı sıra karakteriyle de Fenerbahçe'yi bir başka seviyeye taşıyacak. Takımın yeni kaptanı olması beklenen Mesut, Real Madrid ve Arsenal'de kazandığı tüm tecrübeleri arkadaşlarına aktaracak. Saha içi yetki ve sorumluluğu artırılan tecrübeli futbolcu, motivasyon konuşmalarından, takımdaki tüm oyuncuları yönlendirmeye kadar çok yönlü bir görev üstlenecek. Pazubant takmadığı maçlarda da Fenerbahçe'nin saha içi lideri Mesut olacak.

Dünyaya o tanıtacak

Mesut Özil aynı zamanda, Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olma projesinde de başrol üstlenecek. Yıldız futbolcu, kulübün reklam yüzü ve marka elçisi olacak. Sarı-Lacivertliler, Mesut'un önderliğinde dünya futbol piyasasında birçok yıldıza ulaşma ve transferlerde öncelik sağlama prestijine kavuşacak.

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