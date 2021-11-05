Fenerbahçe ’de geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da son vuruşlarda sorun var. Hücum bölgesine yapılan birçok transfere rağmen bu sıkıntı aşılamadı. Yönetim, çareyi eski golcüsü Vedat Muriç’te buldu. Sarı-Lacivertliler, Lazio’da bir türlü istediği kadar süre alamayan ve gözden düşen 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Yönetim henüz ne Lazio’ya ne de Muriç’e teklif yapmadı. Takımında mutsuz olan Kosovalı golcünün Sarı- Lacivertliler’e dönmeyi çok istediği öğrenildi. Bu nedenle yıldız futbolcuyu ikna etme konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

Zorunlu satın alma

Yönetim için bu transferdeki en büyük zorluk, Vedat Muriç’e geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro ödeyen Lazio ile ortak noktada buluşmak. Fenerbahçe, İtalyanlar’ın ‘evet’ diyeceği bir formül arayışında. Sarı- Lacivertliler’in masaya, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle oturması bekleniyor. Bu opsiyonun devreye girmesinin bazı performans şartlarına bağlanması da muhtemel. Asıl önemli nokta, zorunlu satın alma bedelini belirlemek. Sarı- Lacivertliler’in sonraki satıştan yüksek bir pay vererek teklifi cazip kılmaya çalışacağı kaydedildi.







