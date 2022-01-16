Süper Lig 'de dün Antalyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kalan Fenerbahçe 'de kötü gidişat devam ediyor. Sezona her ne kadar iyi bir başlangıç yapsa da Sarı Lacivertliler, 3. haftanın ardından inişli çıkış bir performans ortaya koydu. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın da görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe sürpriz bir kararla sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam edeceğini açıkladı.

2. İsmail Kartal döneminin başlamasının ardından Fenerbahçe'yle dün ilk maçına çıkan 60 yaşındaki teknik adam sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yaptığı açıklama ile takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarının ardından Fenerbahçe'de bu takviyelerin nereye yapılması gerektiği tartışılmaya başlandı.

Golcülerin verimsiz olmasının yanı sıra en önemli gündem maddesinin bekler olduğu öğrenildi. Filip Novak ve Nazım Sangare dışında orjinal mevkisi bek olan başka futbolcunun olmamasının yanı sıra sürekli Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in o mevkide görev alması Sarı Lacivertlileri harekete geçirdi.

Gelen bilgilere göre sol bek için Valencia'da forma giyen Toni Lato için Fenerbahçe girişimlere başladı.





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