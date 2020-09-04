Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in ardından ismi Alman ekibi Hannover 96 ile anılan Tolgay Arslan ile de yollar ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Yeniden Hannover 96 formasıyla Almanya'ya dönme ihtimali olan Tolgay Arslan, Dortmund altyapısında yetiştikten sonra 2015'te Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olmuş 2018-19 sezonunun devre arasında ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.