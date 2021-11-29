Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Attila Szalai, son günlerde ismi Chelsea ile ciddi bir şekilde anılan Attila Szalai, Sarı Laciverti ekibin 14. hafta maçında konuk olduğu Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlıyor.

Transfer iddiaları güçlendi

Son olarak 7 Kasım'da oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Pereira tarafından Galatasaray ve Olympiakos maçlarında kulübeye çekildi. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın sarı kart cezalısı Marcel Tisserand'ın yerine Serdar Aziz'e şans vermesi de transfer iddialarını güçlendirdi.

Adı birçok dev kulüple anılan Attila Szalai, Vitor Pereira tarafından sürpriz bir şekilde yedek bırakılırken, oyuncunun Chelsea'ye transferinin bittiği iddia ediliyor.

Adı son dönemde Chelsea ile anılıyor

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana ilk kez 3 maç üst üste yedek Attila Szalai’nin adı son dönemde Chelsea ile anılıyor. Geçen hafta hem İngiliz hem de İspanyol medyası, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger’in Real Madrid ile prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı. Maviler’in de sağ ayaklı olmasına rağmen 3’lü savunmanın sol stoperi olarak oynayan Alman oyuncunun yerini Szalai ile doldurmak için Fenerbahçe’yle anlaşmaya yakın olduğu vurgulanmıştı. Chelsea, sezon sonunu beklemeden Macar futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilir.

2 milyon Euro'ya geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı tüm kulvarlarda 40 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Son 1 yılda değerini inanılmaz bir şekilde katlayan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.







