Sağ kanada takviye yapmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe , Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ile anlaşmasına rağmen imzalar atılamadı. Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki deneyimli isme karşılık önerdiği Sinan Gümüş, Akdeniz ekibiyle ücret konusunda mutabakata varamadı.

Alanyaspor yıllık 5.5 milyon TL önerirken Sinan, Fenerbahçe'de aldığı 9.5 milyon TL'de ısrarcı oldu. Bu nedenle görüşmeler dururken, Efecan'ın transferi de sekteye uğradı. Sinan Gümüş'ün, eski kulübü Antalyaspor ile dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki günlerde imzayı atacağı kaydedildi.







