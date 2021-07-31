2018-19 sezonunun devre arası transferi olarak geldiği Fenerbahçe ’de ne Ersun Yanal’ın ne Erol Bulut’un ne de Emre Belözoğlu-Tahir Karapınar ikilisinin gözüne girmeyi başarabilen Miha Zajc, Vitor Pereira’nın jokeri oldu. Geçtiğimiz sezon Genova’da 3-5-2 dizilişiyle 33 maça çıkan ve beğeni toplayan Slovenyalı futbolcu, Pereira’nın Fenerbahçe’de oynatmak istediği sisteme de çok çabuk adapte oldu.

Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

TAKIMDA KALMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi gibi görülen 27 yaşında oyuncu 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Pereira da duran topları başarıyla kullanan, şut atma özelliği de olan Zajc’ı çok beğendiğini hem ona forma vererek hem de ikili görüşmelerde ifade ediyor. Portekizli teknik adam Zwolle maçının 60. dakikasında oyundan aldıktan sonra saha kenarında tebrik etmiş, maç oynanırken 2-3 dakika saha kenarında konuşmuştu. Kulübe yakın kaynaklar Genova’da bu sistemde oynamasının Zajc’ın şansı olduğunu belirtirken genç yıldızın takımda tutulacağını belirttiler.

GENOA'DA FENERBAHÇE'DEN ÇOK ŞANS BULDU

2018-19 sezonun devre arasında F.Bahçe’ye gelen Zajc sarı lacivertlilerde 1.5 sezonda 27 maça çıkarken 4 gol attı, 1 asist yaptı. Sloven futbolcu geçen sezon Genoa’da ise 33 maçta şans buldu, 1 gol, 3 asistle takımına katkı verdi. (Hürriyet)