Fenerbahçe ’de Miguel Crespo rüzgarı esiyor. Portekizli futbolcu özellikle son dönemdeki performansıyla büyük beğeni kazansa da bu durum Teknik Direktör Vitor Pereira için sürpriz değil.

Yeni sezona 3-4-3 sistemi ile başlayan ve bu dizilişte ısrarcı olan Pereira için sol kanada alınacak oyuncu büyük önem taşıyordu. Ancak orta sahaya da takviye gerekiyordu. Orta sahada benzer tipte çok fazla oyuncu olduğu için Pereira bu bölgeye daha sert ve fizik gücü yüksek bir isim arıyordu.









Crespo formayı kaptı!

Bu isimlerin başında da Crespo geliyordu. Portekizli oyuncuyu yakından tanıyan Vitor Pereira, Crespo’nun transferinde bir hayli ısrarcı oldu. Deneyimli çalıştırıcı sol kanat transferinden vazgeçerek bu bölgeyi Novak, Ferdi, Muhammed ile doldurabileceğini ifade etti. Maliyet açısından da çok uygun bir transfer olan Crespo kesici özelliğinin yanı sıra topu da iyi kullanıyor. Milliyet'in haberine göre; Miguel Crespo bu özellikleri sayesinde Luiz Gustavo’nun da önüne geçti. Beşiktaş derbisi öncesi formayı kapan Crespo’nun takımdaki yeri garanti.

Jose Sosa veya Zajc

Portekiz ekibi Estoril’den transfer edilen futbolcunun yanında ise derbi maçta Jose Sosa ya da Miha Zajc’tan birinin oynayacağı öğrenildi. Bu sayede Crespo kendi karakteristik orta saha özelliklerini daha rahat kullanacak. Kesici ve defansif özellikleri için transfer edilen başarılı futbolcu derbi maçta bu noktalara daha çok odaklanabilecek.