Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından kadro dışı kalan ancak çalışmalarına devam ederek forma için mücadele edeceğini belirten tecrübeli futbolcu, beklenen karşılığı alamayınca takımdan ayrılmaya karar verdi.

Bu doğrultuda Caner, Süper Lig 'den birkaç kulüp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu kulüplerden birisi olan Fatih Karagümrük ile görüşmelerini ilerleten tecrübeli sol bek, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel