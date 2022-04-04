Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rize deplasman dönüşü yaşanan kurşunlanma olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri:

'O sezon bize suikast girişiminde bulundular'

"FB TV'ye konuşan Kartal, "2014-2015 sezonunda ligin son 3 maçı Galatasaray 'ın 1 puan gerisindeyiz, Erciyesspor ile oynayacağız. O maç 2 net penaltımız verilmedi. Oyuncular devre arasında yanıma geldi: 'Hocam stadyumda 10 bin kişi var' dediler. Belki de stadyumda 50 bin kişi olsa o penaltılar verilecekti. Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldık ve puan farkı 3 oldu. İnsanlar diyor 'Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti' O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe'dir. O sezon bize suikast girişiminde bulundular."









'Sahada da hakkımız yendi'

"O sezon sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. Ben unutmadım, unutturmayacağım da. Hayatta olduğum sürece bunu anlatacağım. 2014-2015'in hala maddi ve manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Fenerbahçe o sene şampiyon olsa daha farklı olabilirdi. O dönem Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte camiayı ayakta tutmak için taşın altına elimize koyduk. Emre ve Volkan ile her zaman görüşürüm, onlar benim kardeşimdir."

'Rize'den dönüş yolunda otobüsümüz kurşunlandı'

"Rizespor maçını deplasmanda 5-1 kazanmıştık. Böyle maçlar teknik direktörleri her zaman çok mutlu eder. Rize'den dönüş yolunda otobüsümüz kurşunlandı. Bu sürecin oyuncular üzerinde psikolojik travmasını atlatmak kolay olmadı. Sezon içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla etkinlikler düzenledik."

'Oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı'

"3 Temmuz sürecinde kulübümüzün ne yaşadığı ortada, kurşunlanma sürecinde de bu devam etti. 3 Temmuz'un uzantısı devam ederken o sezon ben ve oyuncularım çok ağır eleştiriler aldı. Kurşunlanma hadisesinden sonra arayanlar oldu, aramasını beklediğimiz fakat aramayanlar da oldu."

'Löw ile yakın dostluğum var'

"Medyanın büyük bölümünden destek almadım. Ben, Fenerbahçe'ye gelmeden önce takımlar çalıştım; şampiyonlar yaşadım. Başarılı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Guus Hiddink, PSV'yi çalıştırdığı dönem 2 ay evinde kaldım ve eğitim aldım. Löw ile yakın dostluğum var."

'Şampiyon olsaydık Fenerbahçe'de devam ederdim'

"3 Temmuz'da dünyaya örnek olacak duruş sergiledik ve haklı davamızı kazandık. Kurşunlanma olayının hala failleri bulunamadı. O sezon şampiyon olsaydık üst üste bu takım 2-3 sene daha şampiyon olurdu. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe'de devam ederdim. Aziz Başkan beni tersaneye çağırdı: 'Sen çok güzel futbol oynatıyorsun, takım şampiyon olursa sözleşme uzatalım' dedi. Büyük bir zarara uğratıldık. Bence geriye dönüp o sezonlarda Fenerbahçe'ye yaptırılanların maddi ve manevi karşılığı olmalı. Henüz bununla ilgili bir adım atılmadı ama umarım atılır."







