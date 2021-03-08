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Son dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Konyaspor maçının 58. dakikasında sarı kart gören Enner Valencia, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

08 Mart 2021, Pazartesi 21:09 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia, takımını Başkent deplasmanında yalnız bırakacak. Sınırda bulunan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçının 58. dakikasında gördüğü sarı kartla Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Son haftaların formda ismi olan ve Erol Bulut'un bankoları arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde ve kupada 24 resmi maça çıktı. Valencia, ligde 5 gol, 1 asist yaptı. Tecrübeli isim, kupada da çıktığı 1 maçta 1 gol kaydetti.

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