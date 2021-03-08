Fenerbahçe'nin Ekvadorlu hücum oyuncusu Enner Valencia, takımını Başkent deplasmanında yalnız bırakacak. Sınırda bulunan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçının 58. dakikasında gördüğü sarı kartla Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Son haftaların formda ismi olan ve Erol Bulut'un bankoları arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde ve kupada 24 resmi maça çıktı. Valencia, ligde 5 gol, 1 asist yaptı. Tecrübeli isim, kupada da çıktığı 1 maçta 1 gol kaydetti.

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