Son dakika haberi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yerli-yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için ismi geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu, büyük bir sorumluluğun altına imza atacak

Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa bile kurduğu cümlelerde emekli olacağının sinyallerini veren Emre Belözoğlu, gelecek sezon idari menajerlik ve sportif direktörlüğü bir arada yapacak. İki görevin harmanlanmış bir modelini üstelenecek olan Emre, büyük bir sorumluluğun altına imza atacak.

Milan'da Paolo Maldini, Benfica'da Rui Costa, Ajax'ta Van der Sar ve Marc Overmars, efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye'deki temsilcisi olacak. Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak.

Futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak

Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan ve tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan yıldız isim, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak. Belözoğlu, hem futbolcuların dilinden anlayan bir ağabey hem de transferde tek yetkili isim olarak Fenerbahçe'ye hizmet verecek.

Aziz Yıldırım döneminde Terraneo, Ali Koç döneminde ise Damien Comolli ile sportif direktörlükte hüsran yaşayan Fenerbahçe, bu acı tecrübelerin ardından tek çıkışı, 'kulübün evladı' olarak görülen ve sarı lacivertlilerde efsane olmuş bir isimde görüyor.

Bu konuda kararlı olan yöneticilerin, Emre'ye fikirlerini ilettikleri de gelen haberler arasında. Camiaya hizmet için her görevi almaya hazır olduğunu söyleyen 39 yaşındaki futbolcunun da bu konuya sıcak baktığı ve yeni görevi için şimdiden çalışmalara başladığı konuşuluyor.



