Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Eljero Elia, sezonun sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna geliyor. Hollandalı oyuncu, kontratının bitmesiyle yeni teklifleri dinlemeye hazırlanırken Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.

Voetbal International'a göre Elia için devreye giren Fenerbahçe'nin bir teklif hazırlığında... Fenerbahçe'nin yanı sıra oyuncu için ülkesinden ekipler de devrede.

ADO Den Haag ve Twente'nin istediği Elia için Arjen Robben'in formasını giymeye hazırlandığı Groningen'in de devrede olduğu aktarılıyor ki yaptığı açıklamada Robben, "Elia gibi bir oyuncunun Groningen'e gelmesi güzel olurdu" dedi.

Elia'nın Başakşehir ile Avrupa Ligi maçlarına çıktıktan sonra takımdan resmen ayrılması bekleniyor.