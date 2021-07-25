Son dakika - Fenerbahçe’de 4 isme teklif yağıyor!

Kadroda düşünülmediği için Fenerbahçe ’de A takımdan ayrı çalışacak olan Sadık, Oğuz Kağan, Thiam ve Ademi için ciddi teklifler bulunuyor. Birçok Süper Lig kulübü, futbolcuları transfer etmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçti. Hala geniş kadrosu bulunan Fenerbahçe’yi takibe alan Süper Lig ekibi de, takımdan ayrılması muhtemel diğer oyuncuları yakından takip ediyor.

Lige kadar 4 hazırlık maçı

Koronavirüs vakalarından dolayı 22-30 Temmuz’daki Slovenya kampını iptal eden Fenerbahçe’nin yeni hazırlık maçı programı belli oldu. Gençlerbirliği ile yarın Ankara’da oynayacak olan sarı-lacivertlilerin İstanbul’da oynayacağı üç hazırlık karşılaşması şöyle:

28 Temmuz Çarşamba: PEC Zwolle (Hollanda), 31 Temmuz Cumartesi: Greuther Fürth (Almanya), 4 Ağustos Çarşamba: Dinamo Kiev (Ukrayna)