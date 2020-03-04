SON DAKİKA! Fenerbahçe Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği büyük bir merak konusu. Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaşmıştı.

Saat 18.00'de yapılan antrenmanda takımın başında kaptan Emre Belözoğlu'nun çıkacağı iddia edilmişti.

Fakat antrenman Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı. Sezon başı aktif futbol hayatına nokta koyan Volkan Demirel, UEFA B lisansına sahip.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası başkanvekili Semih Özsoy yaptığı açıklamada en kısa sürede yeni bir teknik direktörle çalışmaya başlayabileceklerini iletmişti.



