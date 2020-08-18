Son dakika... Fenerbahçe transferde Bastos'u da bitiriyor
Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Caner, Gökhan, Novak, Thiam derken Sosa'yla da kısa süre içinde sözleşme imzalaması beklenen Sarı Lacivertliler'in Lazio'nun 29 yaşındaki Angolalı stoperi Bastos ile de anlaştığı belirtildi.
Fenerbahçe, Lazio'nun 29 yaşındaki Angolalı stoperi Bastos ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi için teknik direktör Erol Bulut'un onayı bekleniyor. (TRT Spor)
İtalyan ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Bastos, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
Bastos, 2013 yılında Angola temsilcisi Petro Luanda'dan Rus ekibi Rostov'a transfer olmuştu. 2016'da ise Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.