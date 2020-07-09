Son dakika Fenerbahçe transfer! Johnny Hamilton ile anlaşma tamam

Fenerbahçe son dakika transfer haberi. Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic dönemi sonrası Igor Kokoskov yönetiminde de EuroLeague'de iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beIN Sports'un haberine göre Darüşşafaka Tekfen’den pivot Johnny Hamilton transferini bitirdi.

Fenerbahçe Beko, İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ve Zalgiris’ten Edgaras Ulanovas ile anlaşmaya varmıştı.