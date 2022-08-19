Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde iyi bir şekilde başlayan Fenerbahçe , yaptığı transferlerin yanı sıra takımdan bazı isimleri de göndermeye başladı.

Kim-Min Jae'yi Napoli'ye, Allahyar ve Ozan Tufan'ı Hull City'ye, Samatta'yı Genk'e ve Luis Gustavo'yu Al-Nassr'a gönderen Kanarya, bu kez takımdaki genç oyunculardan birisi olan Muhammed Gümüşkaya'yı sattı.

Muhammed Gümüşkaya, geçen sezon 32 maçta 3 gol 2 asistlik performansla oynadı.

Sarı lacivertliler, merkez orta sahada oynayan ve geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a devre arasında kiralık olarak giden 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı Belçika ekibi Westerlo'ya gönderdi. Sarı lacivertlilerin bu transferden 500 bin euro bonservis bedeli alacağı öne sürüldü. Transferin kısa sürede açıklaması bekleniyor. (Haber Global)