SON DAKİKA | Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor 'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi. Ülker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

TFF'nin bir hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması akıllarda soru işareti bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından 32. haftanın programında Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin değiştiği görüldü.

Abdulkadir Bitigen, ligde en son Başakşehir- Denizlispor maçını yönetmişti.







