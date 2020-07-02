SON DAKİKA! Fenerbahçe Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı

Son dakika haberi. Fenerbahçe Beko’da coach Obradovic’in gitmesi tüm taşları yerinden oynatsa da yönetim, gelecek yeni antrenör ve yapılacak transferler adına çok önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, 6 yıllık süreçte Obradovic’in başarılı olmasında büyük rol oynayan İtalyan genel menacer Maurizio Gherardini’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte tutmayı başarmıştı.

Vakit kaybetmeden yeni coach arayışalarını sürdüren Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaştı ve aradığı ismi buldu. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.

Kokoskov son olarak, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu.



