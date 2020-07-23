Fenerbahçe, yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdürürken bu kez bir iddia da Yunanistan'dan geldi. Fenerbahçe'nin stoper arayışları kapsamında sezonu Olympiacos'ta geçiren Ruben Semedo'yu istediği aktarıldı.

Portekiz kanalı tvi24, Semedo'nun yeni sezonda Porto'ya transfer olabileceğini belirtirken oyuncunun bonservisinin de 7 milyon Euro düzeyinde olduğu aktarıldı.

Haber sonrası Olympiacos kaynaklı bir Yunanistan sitesi olan Redaroume ise oyuncuyla Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtti.

Ruben Semedo, Villarreal forması giydiği dönemde karıştığı olaylar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşamış ve geçtiğimiz yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Olympiacos'a transfer olmuştu. Semedo, daha önce silahlı kavgaya karıştığı ve birinin kafasında cam şişe kırdığı için 4 ayda 3 kez göz altına alınarak haber olmuştu.

1.89 boyundaki stoper, bu sezon ise Olympiacos ile 44 maça çıkarken Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrolarında da kendine yer bulmaya başladı. Bu sezon oldukça başarılı performans gösteren savunmacı birçok takımın da yeniden transfer gündemine girmeyi başardı.