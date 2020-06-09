SON DAKİKA Fenerbahçe resmen açıkladı! Tahir Karapınar...

Fenerbahçe kulübü teknik direktör Tahir Karapınar'ın 8 haftada takımın başında olacağını resmen açıklandı. Son olarak 2014 yılında Manisaspor takımında çalışan UEFA PRO Lisans sahibi Karapınar, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştu. Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de daha sonra altyapıda koordinatör olarak görev yapacak.





İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır. Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.











