FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'e set vermedi ve final biletini kaptı. İlk sete iyi başlayan Vakıfbank teknik molaya 12-8 üstün girdi. Savunmada manşet almakta zorlanan sarı lacivertliler sayı üretmekte zorlandı. Vakıfbank Isabelle Haak ile sayılar üretmeye devam ederek seti 25-19 hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe Opet ikinci sete iyi başlayan taraf oldu. Üst üste Arina ile bulduğu sayılarla Vakıfbank karşısında üstünlük kuran sarı lacivertliler, 19-16'dan sonra yaptığı basit hatalar sonucu sayı farkını koruyamadı. Vakıfbank 22-21 öne geçti, Isaballe Haak ile sayı üretmeye devam eden sarı-siyahlılar geriden geldiği seti 29-27 kazandı durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete Fenerbahçe Opet 3-0'lık seri ile başladı. Savunmada manşet karşılama sorunu devam eden sarı lacivertliler, Vakıfbank'ın Cansu ve Gabri ile bulduğu sayılara karşılık veremeyince durum 10-4'e geldi. Arina'nın servis sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe seti başa baş götürse de son dilimde hata yapmayan Vakıfbank seti 25-23 maçı da 3-0 kazandı.

​Vakıfbank final mücadelesinde yarın saat 18:30'da son şampiyon Imoco Volley ile mücadele edecek. Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında Brezilya temsilcisi Minas ile saat 15:00'te kozlarını paylaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet arasında oynan yarı final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salonda izledi. İki Türk takımının final mücadelesi verdiği karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hackley, (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz,

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir, Arina Fedorovtseva, Mina Popovic, Anna Lazareva (Gizem Örge, Buse Ünal, Oliviera Menezes

SETLER: 25-19, 29-27, 25-23

SÜRE: (23', 31', 25') (79 dakika)