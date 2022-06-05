Son dakika! Fenerbahçe Masouras transferini bitiriyor

Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe , yeni hocasının transfer raporları doğrultusunda çalışmalarına başladı. Ali Koç yönetiminin, sezonun devre arasında Trabzonspor 'un da listesine aldığı bir oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor resmi girişimde bulunmadı

Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Sport FM'e Georgios Masouras transferine dair gelişmeleri aktardı. Yunan gazeteci, Trabzonspor'un oyuncu için resmi girişimde bulunmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yle anlaşacak

Nikolakopoulos, Yunanistan'ın Olimpiakos takımında oynayan Georgios Masouras'ın, Fenerbahçe ile anlaşmasını beklediğini ifade etti.

Georgios Masouras kimdir?

1 Ocak 1994 doğumlu Georgios Masouras, ülkesi Yunanistan'ın Apollon takımında futbola başladı. Ilysaidos ile profesyonel olan sol kanat oyuncusu, Panionios ve son olarak Olimpiakos formaları giydi.

Ocak 2019'dan beri Olimpiakos'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 karşılaşmada görev aldı. Masouras, çıktığı maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Ajansspor)