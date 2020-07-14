Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe Beko, son sezonunu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı Lacivertliler'de değişim rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Jonathan Hamilton ve Danilo Barthel'i kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha açıklayarak yeni sezon çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown (1.96, 1990) ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

26 Ağustos 1990 tarihinde Roswell, Georgia’da dünyaya gelen Lorenzo Brown, kolej kariyerinde North Carolina State forması giydi. Brown, üç sezonun ardından NBA seçmelerine katılma kararı aldı ve 2013 yazında Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 52. sıradan seçildi. Brown, kolej kariyeri boyunca 11.6 sayı, 4.2 ribaund, 5.8 asist istatistikleri tutturdu.









Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunun başında Timberwolves ile başlayan Brown, ardından takımı tarafından serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından ilk olarak Gelişim Ligi ekiplerinden Springfield Armor ile anlaşan Brown, daha sonra 2013’ün Kasım ayında NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’e geçti. Brown, daha sonra ise sezonu Gelişim Ligi ekiplerinden Delaware 87ers ve yine Springfield Armor formalarıyla bitirdi.

2014-15 ve 2015-16 sezonlarını da NBA ve Gelişim Ligi arasında Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve Grand Rapids Drive gibi çeşitli takımlarda geçiren Brown, 2016-17’de ise Zhejiang Golden Bulls ekibine transfer olarak Çin macerasına başladı. Brown, başarılı bir dönem geçirdiği Çin ekibinden sezonun sona ermesiyle ayrıldı ve 2016-17 sezonunu Grand Rapids Drive formasıyla noktaladı.

Lorenzo Brown’un 2017-18 ve 2018-19 sezonlarının büyük çoğunluğunu NBA takımlarından Toronto Raptors ve Gelişim Ligi ekibi Raptors 905’de geçirdi. 2017-18’de Gelişim Ligi’nin MVP’si olan Brown, bu iki sezonda Toronto Raptors ile 42, Raptors 905 formasıyla ise 37 maça çıktı. Lorenzo Brown, 2018-19 sezonunu Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Long Lions formasıyla tamamladı.









Lorenzo Brown, adından sıklıkla söz ettireceği EuroLeague kulvarına ise 2019-20 sezonunda adım attı. Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibiyle anlaşan Brown, burada çok başarılı bir sezon geçirdi. EuroLeague’de 27 maça çıkan Birleşik Amerikalı oyuncu, 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaund, 1.1 top çalma ve 13.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Brown, Adriyatik Ligi’nde ise 18 karşılaşmada 10.6 sayı, 6.3 asist, 2.7 ribaund, 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı.

Lorenzo Brown, her iki guard pozisyonunda da forma giyebiliyor. Bu pozisyonlar için uzun sayılabilecek boyunun avantajını çabukluğuyla da birleştirerek savunma ve hücumda son derece verimli bir şekilde kullanabilen Brown, çembere atak ederek kendi skorunu üretebiliyor. Kısa pozisyonu için önemli derecede ribaund katkısı da sunabilen Brown, savunmada topa baskıyı oldukça verimli bir şekilde yapabiliyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Lorenzo Brown’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.



