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Son dakika | Fenerbahçe, Lamine Diack'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ı kadrosuna katarken 21 yaşındaki Senegalli oyuncunun lisansı resmen çıkarıldı.

22 Temmuz 2022, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe, Lamine Diack'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , sürpriz bir hamleye imza attı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen Lamine Diack'ı kadrosuna katarken Senegalli oyuncunun lisansı resmen çıkarıldı. 

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Geçtiğimiz yaz Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den Tuzlaspor'a transfer olan 21 yaşındaki ön libero; geride kalan sezonda TFF 1. Lig'de 34 maça çıkarken 2 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı. 

Daha önce Senegal 20 Yaş Altı Millî Takımı forması da giyen Lamine Diack'ın Tuzlaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu. 

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