Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , sürpriz bir hamleye imza attı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen Lamine Diack'ı kadrosuna katarken Senegalli oyuncunun lisansı resmen çıkarıldı.





Geçtiğimiz yaz Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den Tuzlaspor'a transfer olan 21 yaşındaki ön libero; geride kalan sezonda TFF 1. Lig'de 34 maça çıkarken 2 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.

Daha önce Senegal 20 Yaş Altı Millî Takımı forması da giyen Lamine Diack'ın Tuzlaspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.