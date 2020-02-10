Son dakika | Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı öncesi son dakika

Yoğun kış şartları futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Hekioğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'da mahsur kaldı. Kırklareli'nin Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Cuma günü Trabzon'a giden Kırklarelispor'un Hekimoğlu Trabzon maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşma için 4 gündür Trabzon'da bulunan Kırklarelispor havalimanında uçuşlar yapılamadığı için İstanbul'a gelemiyordu.

İptal edilen uçuşların ardından Trabzon'da mahsur kalan Kırklarelispor kafilesinin uçağı kalkış yaptı ve İstanbul'a doğru yola çıktı.

Başkan Volkan Can Fanatik'e açıkladı...

Konuyla alakalı Fanatik'e kısa bir açıklama yapan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can "4 gündür buradayız. Kar yağışı nedeniyle uçaklar kalkamıyor. Bugün saat 16:00'da bir uçak var. Kalkarsa Fenerbahçe maçına yetişeceğiz. Ancak uçak kalkmazsa maçın ertelenmesi söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı yarın saat 20:15'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.