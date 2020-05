Gelecek sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu kurmak için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da oyuncu transferinde hedefindeki isimlerden vazgeçmiyor... Orta sahaya iki yönlü bir oyuncu almak isteyen Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündemine gelen Başakşehir’in yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde de kilit oyuncularından biri olan ve her geçen maç yıldızını daha da parlatmayı başaran İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’de yönetim, bu sezonun tamamlanmasını bekliyor.





Önce ikna edilecek

Transferdeki belirsizliklerin netleşmesinin ardından Kanarya, Başakşehir’de uzun yıllar top oynayan kaptanı ve gelecek sezonki Sportif Direktörü Emre Belözoğlu aracılığıyla 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan İrfan’ı, Emre’nin ikna etmesi durumunda Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri hemen devreye girecek ve Başakşehir kulübüyle pazarlıklar için masaya oturacak. Kanarya’nın planında para artı takımındaki bazı oyuncuların bu transferde kullanılması öngörülüyor.

Yusuf Dursun