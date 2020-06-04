Ersun Yanal sonrası yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Brezilya'dan kötü haber geldi. Sarı Lacivertli ekibin ilgilendiği Jorge Jesus, Flamengo'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Brezilya ekibi yeni kontrat konusunda anlaşmaya varan Portekizli teknik adam 4 milyon Euro maaş alacak. Brezilya ekibine geldiğinden beri önemli başarılar elden eden ve taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli teknik adam, kısa süre önce yakalandığı corona virüsü yenmeyi başarmıştı.

Flamengo'da tarih yazdı

Jesus, kırmızı-siyahlı kulübe yalnızca bir yılda damgasını vurmuştu. 2019'un Haziran ayında Flamengo'nun başına geçen Jorge Jesus henüz birinci yılını doldurmadan zaferleriyle adından söz ettirmişti. Flamengo bu süreçte 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Flamengo'da tarih yazan Jorge Jesus şu ana kadar Libertadores Kupası, CONMEBOL Süper Kupa, Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupa ve Guanabara Kupası kazandı.

65 yaşındaki Jorge Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yapmıştı.

'Kulübün bunu istemesi benim için çok önemli'

Geleceğiyle ilgili konuşan Jesus, "Şu anda aklımda net bir şey yok. Hayatı gün gün yaşamak zorundayım. Karar vermeden önce salgın nedeniyle neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Flamengo'nun kendisini çok istediğini belirten Jesus, "Kulübün bunu istemesi benim için çok önemli. Harika bir takım oluşturduk ve bu durum orada devam etmek için beni motive ediyor." görüşlerini paylaşmıştı.



