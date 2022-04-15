Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalarken yönetim de yeni hoca için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktör adayları arasında uzun süredir Joachim Löw bulunuyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, ünlü Alman teknik adamla uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Löw ile anlaşma sağlanan konular var ancak ekonomik anlamda halen büyük bir sıkıntı var.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Löw ile görüşmelerini sürdürdüğünü ve sözleşme şartlarında anlaşma sağladığını iddia etti. Ancak transfer bütçesi ile anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti. Galetti'ye göre Löw Fenerbahçe'den 30 milyon Euro transfer bütçesi istedi. Bu yüzden de görüşmeler şimdilik tıkanmış durumda.

Fenerbahçe camiasının bir kısmı yeni sezonda İsmail Kartal ile devam edilmesi yönünde görüş bildirirken bir kısım ise hocanın gelecek sezon kesinlikle değişmesini istiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Alman Joachim Löw dışında Jorge Jesus de yer alıyor.