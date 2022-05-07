Fenerbahçe 'nin yeni dönemde takımın başına getirmeyi planladığı, Başkan Ali Koç’un son dönemde bir araya geldiği Jorge Jesus, tatil için gittiğini bildirdiği Brezilya'da yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Eski takımı Flamengo'ya dönmek istediğini ancak 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini belirten Portekizli teknik adamın sözleri Fenerbahçe'den gelen maddi teklifin kendisini tatmin etmediği şeklinde yorumlandı.

Kartal baskısı

68 yaşındaki teknik direktör Jejus'un 20 Mayıs'ı işaret etmesi, Koç'un Portekizli teknik adamdan bu tarihe kadar kesin bir cevap vermesini beklediği, aksi takdirde alternatif isimlere yönelebileceği şeklinde değerlendirildi. Ayrıca taraftarın ve camianın İsmal Kartal baskısının da Koç'un bir an önce Jesus konusuna olumlu bir şekilde nokta koymak için aceleci davranmasında rol oynadığı ifade edildi.