Son dakika Fenerbahçe haberi! İsmail Kartal kalacakmış gibi çalışıyor

Fenerbahçe , bitime 3 hafta kala Konyaspor ile puan farkını 4’e yükselterek lig ikinciliği yolunda büyük bir adım attı. Sarı- Lacivertliler’de şimdi herkesin cevabını merak ettiği tek bir soru var: Yeni sezonda İsmail Kartal mı devam edecek yoksa yabancı bir hoca mı gelecek? Taraftarın ve camianın büyük bölümünün düşüncesi, Kartal’ın takımın başında kalması ve yabancı hocanın maliyeti için ayrılan bütçeyle kaliteli transferler yapılması. Ancak Ali Koç, son haftalardaki müthiş başarıya rağmen yabancı teknik adam konusunda geri adım atmıyor, Jorge Jesus için yoğun mesai harcıyor.

A’dan Z’ye planlama

İsmail Kartal ise hakkında verilecek kararı bekliyor. Ancak boş da durmuyor. 60 yaşındaki teknik adam, sanki görevinin başında kalacakmış gibi hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Tecrübeli hoca zaten kalsa da gitse de takımdaki oyuncularla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacaktı. Kartal’ın, kalması halindeki planlarıyla ilgili de yönetime bir sunum yapmak istediği kaydedildi. Buna göre, ilk olarak sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili düşüncelerini paylaşmayı planlayan Kartal’ın sunumundaki ana konu ise şampiyonluk için hangi bölgelere, ne tarz oyuncuların transfer edilmesi olacağı kaydedildi. Diğer yandan, eldeki isimlerden hangileriyle yolların ayrılması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini de yönetime sunacağı öğrenildi.

Altyapıya önem veriyor

60 yaşındaki teknik adam, altyapıya da büyük önem veriyor. Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu kriz, takımların öz kaynağa yönelmesini adeta zorunlu hale getirdi. İsmail Kartal’ın sunumunda, yeni sezonda U19 takımından A takıma monte etmeyi planladığı oyuncularla ilgili detaylı bilgilere yer vermeyi planladığı belirtildi. Kartal’ın ayrıca altyapıdaki gençlerle alakalı orta vadeli stratejilerini de yönetime anlatacağı kaydedildi. Başarılı teknik adam bu sunumunu yaptıktan sonra yönetimden haber bekleyecek.