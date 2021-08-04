Fenerbahçe ’nin transferdeki gözde oyuncusu Attila Szalai’ye bir talip daha çıktı. Macar yıldızın adı daha önce Atletico Madrid ile anılmış ancak İspanyol ekibinden bir hamle gelmemişti. Ardından Aston Villa’nın 23 yaşındaki savunmacıya talip olduğu ve bu transfer için 15 milyon Pound’luk (174 milyon TL) bütçe ayırdığı öne sürülmüştü. Szalai’yi gözüne kestiren son ekip Borussia Dortmund oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Alman ekibi, başarılı futbolcuyu listenin ikinci sırasına yazdı. Alman basınında çıkan haberlere göre Dortmund’un önceliği Leipzig’de forma giyen Marcel Halstenberg.

Pereira ‘kalsın’ diyor

Almanya Milli Takımı’nda da görev yapan 29 yaşındaki futbolcu için kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Sarı-Siyahlılar’ın bu transferi bitirememesi halinde, Attila Szalai için 20 milyon Euro’luk (198 milyon TL) bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı kaydedildi. Pereira’nın, “Şampiyonluk istiyorsak mutlaka kalmalı” dediği yıldız futbolcunun satışı konusunda, limit sıkıntısı yaşayan yönetim farklı bir tutum sergileyebilir.







