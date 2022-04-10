Son dakika Fenerbahçe haberi! 10 numara İrfan...

Fenerbahçe 'ye transfer süreçlerinde Galatasaray 'ın da çok istediği İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'de Sarı-Kırmızılılar'ın karşısına çıkacak. Bu ikiliden özellikle son haftalarda çok formda olan İrfan Can, Kanarya'nın sahadaki en önemli kozu olacak.

Son olarak 4-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, ayrı bir motivasyonla sahada olacak. Son maçtaki 11'le sahaya çıkması beklenen Fener'de sol bekte Szalai ve sakatlıktan sonra geri dönen Ferdi'ye rağmen yine Filip Novak'ın tercih edilmesi bekleniyor.