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SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:26 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti!

Süper Lig 'in 24. haftasında lider Fenerbahçe , takipçisi Galatasaray 'ı konuk edecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

2.10 olan Fenerbahçe'nin oranı 2.30'a yükselirken, 2.40 olan Galatasaray'ın oranı 2.25'e düştü. 3.10 olan beraberlik oranı ise 3.00'a düştü.

2,10🔺2,30 Fenerbahçe

3,10🔻3,00 Beraberlik

2,40🔻2,25 Galatasaray

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

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