Süper Lig 'in 24. haftasında lider Fenerbahçe , takipçisi Galatasaray 'ı konuk edecek.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.
2.10 olan Fenerbahçe'nin oranı 2.30'a yükselirken, 2.40 olan Galatasaray'ın oranı 2.25'e düştü. 3.10 olan beraberlik oranı ise 3.00'a düştü.
2,10🔺2,30 Fenerbahçe
3,10🔻3,00 Beraberlik
2,40🔻2,25 Galatasaray
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.