Süper Lig 'in 24. haftasında lider Fenerbahçe , takipçisi Galatasaray 'ı konuk edecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

2.10 olan Fenerbahçe'nin oranı 2.30'a yükselirken, 2.40 olan Galatasaray'ın oranı 2.25'e düştü. 3.10 olan beraberlik oranı ise 3.00'a düştü.

2,10🔺2,30 Fenerbahçe

3,10🔻3,00 Beraberlik

2,40🔻2,25 Galatasaray

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.



