Transferler yapıldı... Başkanlar atıştı... Taraftarlar kapıştı... Şimdi sıra futbolcularda! Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak, lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ı konuk edecek. Son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle kurulduğu liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Fenerbahçe, yoluna lider olarak devam etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon içinde yaşanan onca krizi geride bırakan, ara transferde birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray ise ezeli rakibiyle puanları eşitlemenin peşinde. Son 8 lig maçında 5 gol atan Mae Thiam, Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli kozu. Florya'daki üçüncü macerasına gollerle başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, yine şova hazır.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo (Mert), Ozan, Samuel (Samatta), Sosa, Thiam, Valencia

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed

Mesut Özil'le 30 dakika

Mesut Özil, Hatayspor karşısında 75. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Ancak rakibin kullandığı korner nedeniyle 2 dakika gecikmeli olarak sahaya girdi. Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez resmi maçta görev yapan Mesut’un derbide alacağı süre merakla bekleniyor. Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldıza maç temposunu dikkatli bir şekilde kazandırarak sakatlık yaşamasının önüne geçmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, sabırsızlıkla beklediği derbide Mesut Özil’i oyunun son yarım saatlik bölümünde kullanmayı planlıyor. Ancak skorun olumsuz olması halinde 32 yaşındaki futbolcunun biraz daha erken girme ihtimali de bulunuyor.

Başakşehir’e karşı 11’de!

Erol Bulut’un Mesut Özil ile ilgili yaptığı plan çerçevesinde, hafta içerisinde Başakşehir ile oynanacak kupa maçı önemli bir yer tutuyor. Dünyaca ünlü futbolcunun ilk kez bu karşılaşmada sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Hedef, Mesut’un 28 Şubat’ta ligde Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye kadar 90 dakikalık maç kondisyonuna ulaşması.

Mostafa Mohamed, Babel'in yerine ileri uçta

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor. Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor. İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, bugün neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

Samuel’e karşı önlem

Kadrodaki bir diğer önemli değişiklik de sağ bekte yaşanacak. Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası tedavi sürecine başlanan ve TFF listesinden çıkarılan Omar'ın yerine alınan DeAndre Yedlin, siftah için geri sayımda. Bu bölgede Linnes'in performansından memnun olmayan ve Samuel-Osayi'nin süratine karşı, ondan daha hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, Yedlin'i ilk 11'de görevlendirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan transfer edilen Yedlin, idmanlarda oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu.

Gedson yok Falcao kadroda

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak. Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da bugün sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.