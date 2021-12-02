Son dakika! Fenerbahçe Francesco Farioli ile anlaştı

Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe takımın başına Francesco Farioli'yi getiriyor. 32 yaşındaki teknik direktörle görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin alan Fenerbahçe, Farioli ile anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler Vitor Pereira ile vedalaştıktan sonra takımı Francesco Farioli'ye emanet edecek.

FENERBAHÇE FRANCESCO FARIOLI İLE ANLAŞTI

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi sona eriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak henüz 14 hafta sonunda lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-Lacivertliler Portekizli teknik adamın yerine Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki Francesco Farioli'yi göreve getiriyor.









SÜLEYMAN HURMA 'FARIOLI'YE ENGEL OLMAM' DEMİŞTİ

Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin alan Fenerbahçe, henüz ilk temasta İtalyan teknik adamla anlaşma sağladı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bırakmıştı.