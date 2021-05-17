2020/21 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı Lacivertli ekip, Kayserispor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Doğan Alemdar'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, 18 yaşındaki kaleciyi sezon başından beri takip ediyor.

Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe cephesinin oyuncunun menajeriyle görüşme yapıldığı iddia edildi. 1.89 boyunda olan gelecek vadeden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19 ve U21'de ise 1'er maçta forma giydi.

2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Doğan, bu sezon Lung'un sakatlanmasıyla formayı kaptı ve 29 resmi maçta görev aldı.







