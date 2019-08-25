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SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti!

﻿﻿Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan kadrosuna kattığı Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

25 Ağustos 2019, Pazar 13:14 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan kadrosuna kattığı Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı Lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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