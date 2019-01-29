Son dakika! Fenerbahçe Castillo için Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe, Şilili forvet Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı.

29 Ocak 2019, Salı 23:44 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe Castillo için Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe, Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. Futbolcunun kararı bekleniyor.

Castillo bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamadı ve hiç gol atamadı. (TRT Spor)

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