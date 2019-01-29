Son dakika! Fenerbahçe Castillo için Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe, Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. Futbolcunun kararı bekleniyor.
Castillo bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamadı ve hiç gol atamadı. (TRT Spor)
Fenerbahçe, Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. Futbolcunun kararı bekleniyor.
Castillo bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamadı ve hiç gol atamadı. (TRT Spor)
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