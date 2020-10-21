Fenerbahçe transferde durmuyor. Kadrosunu tam 16 yeni yıldızla güçlendiren Sarı- Lacivertliler’de şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı. Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak. Çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.

İmza parası 600 bin Euro

Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi. Ali Koç, “Takımımızın yaş ortalamasını 26.7’ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25’e indirmek” demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan Sarı- Lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.

Beşiktaş’ın kapısı çalınacak

Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz’ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Siyah-Beyazlılar’a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro’dan fazla olması beklenmiyor. Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.

Süleyman Hatısaru