Son dakika! Fenerbahçe Beko'da corona virüsü belirtileri tespit edildi!
Son dakika! Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklama ile basketbol takımında yapılan rutin kontroller sırasında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama:
Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.