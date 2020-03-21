Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklama ile basketbol takımında yapılan rutin kontroller sırasında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.