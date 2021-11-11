Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde gündemi meşgul eden konularla ilgili olarak FB TV'de açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edileceğini açıkladı. Sarı Lacivertli kulübün Başkanı, Mesut Özil-Vitor Pereira arasında sorun olup olmadığına dair önemli detayları futbol kamuoyuna duyurdu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var. Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz, elimizde olmayan sebeplerle gecikti."

'Kağıt üstünde iyi bir kadromuz var'

"Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Yakalanan havanın ne kadar iyi olduğu, kötü günlerde test edilir."









'Çok büyük değişikliklere gerek yok'

"İlk 7 haftanın ardından başlayan düşüş nedeniyle camiamızda 'acaba yine mi boş geçeceğiz' tedirginliği yaşandı. Biz nasıl 4 hafta evvel bambaşka bir noktadaysak yine oralara döneceğiz. Alınabilecek 78 puan var. Yönetim Kurulu olarak daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir durum yok. Dört haftada bu duruma geldiysek dört haftada daha farklı olabiliriz."

"Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz."

Vitor Pereira açıklaması

"Bir kere burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan teknik direktörsen diğer camialara göre kredin çok daha azdır. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe hocası iki sorgulanır. Vitor Pereira, ilk günden hedef tahtasına konmuştu. Kendisi yabancı bir hoca olduğu için tahammül yok. Türk bir hoca olduğunda 'sabır gerekiyor' denir."









Yola devam kararı

"Vitor Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Türk hocaya 5-6 haftada 'Sabır' derler. Pereira hem yabancı, hem de Fenerbahçe'nin hocası olması nedeniyle esneklik, kredi az. Pereira buraya para için gelmedi. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Hikayeyi bitirmeye geldi. Kendisini getirerek doğru yaptığımızı düşünüyorum."

'Tazminat maddesi yok'

"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray 'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak. Vitor Pereira, görevinin başındadır. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun görevinin başında olacak. Sözleşmesinde bir tazminat maddesi yok."

'Sadece bir takım arayı açtı'

"Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda."

"Hocamızla, oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor. Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Hoca değişikliğine gidersek bunu ilk Pereira bilir. Daha önce hoca değişiklikleri yaptık bir katkısını alamadık."









Mesut Özil açıklaması

"Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut daha sık oynamak istiyor; oynamaya aç. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Hocamızın da ona karşı bir önyargısı yok. Sezon başından beri bir Robin van Persie algısı yaratılmaya çalışılıyor."

"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı."









'Bir sorun kendinize'

"Tarih bizim hangi şartlar altında buraya geldiğimizi yazacaktır. Rakiplerimiz şampiyonluk için bir efor sarfediyorsa bizim beş efor sarfetmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu, yorumcu olunca Fenerbahçe için daha çok eleştiri yapıp adil görünmek istiyorsa neden diğer takım yorumcuları aynısını yapmıyor, bir sorun kendinize."

İstifa çağrısına yanıt

"Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Taraftar hancıdır, gerisi yolcudur. Gönülden ve samimi her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur."

"Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Taraftarlarımız, şanssızlık unsurunu unutmasın. 5 penaltı aldık, 3'ünü kaçırdık. Basketbolda en iyi takımlara karşı son topta yenildik. 4 maçın 2'sini alsan tablo bambaşka olacaktı."

Rakiplere seslendi

"Bazen isminiz bazen tarihiniz taraftar desteğiniz siz şampiyonluğa götürür. Kimse de rehavete kapılmasın. Bir son ana kadar yarışın içinde olacağız. 10 puan kapanmayacak bir fark değil."

"İç sahada yaşananlara anlam veremiyorum. Biz aynı hoca, aynı takımla deplasmanda puan rekoru kırdık, iç sahada puan kaybı rekoru. Kendi sahamızda anlam veremediğimiz kayıplar veriyor. İlk yarıyı önde bitiriyoruz, 3-4'mü olur derken maç yüreğimiz ağzımızda bitiyor."









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"Tribünlerde hareketlenmeler olacağının sinyallerini geçen sezon seçim öncesi verdiler. Taraftarımızın desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Büyük resmi iyi görün, şimdiden havlu atmayın. Bizim ümidimiz kesilmedi, sizin de kesilmesin."

Transfer açıklaması

"Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliklerle araya kadar farkı kapatacağız. Devre arasında da gerekeni yapacağız."

Destek çağrısı

"Arda Güler'inden Sosa'sına, çimcisinden hocasına kadar bize inanmaya devam edin. Taraftarımızdan tuzağa düşmemelerini istiyorum. Bizim şampiyonluklarımız hep daha zor olmuştur. Bu sene de olacaksa zor olacak ama olmaması için hiçbir sebep yok... Fenerbahçe'nin kenetlendiği bir ortamda kimse bizi kolay kolay durduramaz."