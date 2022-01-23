Son dakika! Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'ye sattı! İşte bonservisi...
Son dakika transfer haberi... Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı. İngiliz ekibi, Allahyar Sayyadmanesh'i 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Hull City, ilk transferini Fenerbahçe 'den yaptı. Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan birçok takibi olan Allahyar Sayyadmanesh, İngiliz ekibine transfer oldu.
Ukrayna'ya kiralık olarak giden İranlı golcü, Zorya formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı.
4.5 milyon Euro + yüzde 50 pay
Hull, İranlı forvetin bonservisi için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de olacak. Tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, Temmuz 2019'da Esteghlal'den 750 bin Euro'ya transfer ettiği Allahyar'ı 4.5 milyon Euro bonservisle sattı.
Gökmen Özcan / Fanatik Özel