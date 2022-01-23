Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Hull City, ilk transferini Fenerbahçe 'den yaptı. Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan birçok takibi olan Allahyar Sayyadmanesh, İngiliz ekibine transfer oldu.

Ukrayna'ya kiralık olarak giden İranlı golcü, Zorya formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı.

4.5 milyon Euro + yüzde 50 pay

Hull, İranlı forvetin bonservisi için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de olacak. Tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Temmuz 2019'da Esteghlal'den 750 bin Euro'ya transfer ettiği Allahyar'ı 4.5 milyon Euro bonservisle sattı.

Gökmen Özcan / Fanatik Özel







