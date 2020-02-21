SON DAKİKA! Fenerbahçe Adil Rami ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, sezon başı transfer edilen Adil Rami ile yollarını resmen ayırdı. Lille, Marsilya, Sevilla, Valencia ve Milan gibi kulüplerin formasını giyen Rami ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Damien Comolli'nin transferleri arasında yer alan Rami, Fenerbahçe forması altında vasatı aşamamıştı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Şampiyonluğu’nda yer alan Rami, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'da 6 maça çıkmıştı.