Nefesleri kesecek derbiler: Beşiktaş-Trabzonspor / Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda bu hafta oynanacak iki önemli derbi ligin kaderini belirleyecek. Önce Beşiktaş - Trabzonspor sonra da Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nefesleri kesecek.

Heyecan dolu haftada önce Beşiktaş, lider Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak. Sergen Yalçın'la şampiyonluğa yürümek isteyen Kara Kartal, rakibini yenerek umudunu tazelemek istiyor. Fırtına ise rakibini devirip liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

urak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor’a karşı Beşiktaş en büyük kozu olacak. Trabzonspor'un ise en etkili silahı golcüsü Alexander Sörloth olacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş ile cumartesi günü oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.

22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak ve Fırat Aydınus'un yöneteceği Beşiktaş - Trabzonspor maçı beİN SPROTS HD1'den canlı yayınlanacak.

ERSUN YANAL-FATİH TERİM REKABETİ

Fenerbahçe, 12. adamın desteği ile evinde karşı serisini sürdürmek isterken 1999 yılından beri ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemeyen Galatasaray bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin en büyük kozu Kosovalı forvet Vedat Muriç olacak. Galatasaray ise Fatih Terim tercih ederse Falcao ile rakibini yıkmaya çalışacak.

Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim’in Yanal’a karşı 4’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında oynanan 3 derbiden 1’ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray maçı beİN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.