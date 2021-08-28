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Son dakika FB haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı. Vitor Pereira yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Son dakika FB haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ; Olympiakos, E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşmişti. Sarı-Lacivertli ekibin fikstürü belli oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe 

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt


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