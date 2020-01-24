Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.

Saat 19.05'de Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" yazdı.

Terim’in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter’da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Fatih Terim ile ilgili olarak ise Mustafa Cengiz şunları söylemişti.

Karar Galatasaray'da yönetim kurulu tarafından alınır. Sayın teknik direktörün 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ben teknik direktör olsam yakışıp yakışmadığını demem. Hicap duyarız. İki ne vermişiz. Şuan gündemde bilgi sızdıran bir yönetim kurulu. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi bilgi verilmiş? Bir arkadaş sordu, "Fatih Hoca gelmiş" diye... Evet geldi ve hiçbir problem yok. Biz aynı noktadayız. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir.





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