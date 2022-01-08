Süper Lig 'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Fazla sayıda eksik oyuncuları olduğunu ancak oynayan oyuncuların elinden geleni yapacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, genç stoper Işık Kaan Arslan ve sakatlıktan dönen Arda Turan ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

''Işık Kaan uzun zamandır bizimle çalışıyor, maçların havasını soluyor. İnandığımız zamanda gençlerimizi oyuna sürmek, projemiz bu. Hata yapacaktır, yapmalıdır da. Öğrenirken hata yapmazsan olmuyor. Arkasında hocası yanında da abileri var.''









'Neredeyse 4-5 tane penaltı yaptırdı'

''Neredeyse 4-5 tane penaltı yaptırdı Ozan. O zaman, ‘Haftaya oynayacak tek oyuncu o, diğerlerini bilmiyorum’ demiştim. Gençlerin arkasında hata yaptıklarında durmak önemli.''

'En az benim kadar Galatasaraylı'

''Arda herkesten daha fazla üzgün. Ayrı kaldığı her gün onun için bir ızdıraptı. Futbolu çok seviyor. Soyunma odasında da antrenmanda da maçta da bize lazım Arda. Puan kaybettiğimiz bazı maçlarda olsaydı, onları kurtarabilirdik. En az benim kadar Galatasaraylı.''







